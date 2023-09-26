Одна деталь на новом фото Виктории Бекхэм смутила фанатов

Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм снялась в рекламной кампании новой коллекции парфюма собственного косметического бренда и смутила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном новом фото 49-летняя знаменитость позирует перед камерой в черном кружевом бюстгальтере. При этом ее лицо прикрывает прозрачная вуаль.

Поклонники заметили одну деталь на снимке, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ее голова как будто прифотошоплена к чужому телу», «Руки слишком мужественные. Выглядит странно», «Что с твоими руками?», «Киборг», «Похожа на мужчину», — высказывались они.

В апреле Виктория Бекхэм снялась в одежде собственного одноименного бренда и подверглась критике в сети. Знаменитость запечатлела себя в зеркало в платье длины макси лавандового цвета с рюшами стоимостью 1890 фунтов стерлингов (191 тысяча рублей). Однако читатели издания Daily Mail не оценили дизайн платья и сравнили его с туалетной бумагой в многочисленных комментариях.