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19:51, 26 сентября 2023Культура

Раскрыт секрет популярности Пугачевой

Поэт Ильичев заявил, что умение Пугачевой «рвать шаблоны» сделало ее известной

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Поэт-песенник Владимир Ильичев заявил, что умение певицы Аллы Пугачевой «рвать все шаблоны» эстрады сделало ее очень известной в СССР. Секрет популярности артистки Ильичев раскрыл в беседе с NEWS.ru.

По его словам, в советской популярной музыке выделялось только два явления среди большого количества солистов различных филармоний и участников вокально-инструментальных ансамблей (ВИА) — Пугачева и группа «Машина времени». «Первая рвала все шаблоны советской эстрады, вторые открыли целое направление в молодежной музыке», — сказал поэт.

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Ильичев отметил, что был лично знаком с певицей в то время, когда подрабатывал музыкантом в Сочи и играл в местной гостинице «Ленинград». Ильичева пригласили в ресторан, в котором он и познакомился с Пугачевой. Она предложила ему присоединиться к составу своей группы в качестве бэк-вокалиста на репетиционной базе в ДК «Москвич». Однако вскоре их сотрудничество завершилось, так как Ильечеву не хотелось «стоять за спиной Примадонны и быть элементом декорационного оформления сцены».

Ранее народная артистка РСФСР Лариска Лужина, снявшаяся в таких картинах, как «Вертикаль» и «На семи ветрах», назвала Аллу Пугачеву холопкой. Такими словами знаменитость прокомментировала заявление исполнительницы о том, что ее критики «были холопами, а стали рабами».

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    Сергей Равин
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