Осужденного за госизмену Сафронова перевели в туберкулезную больницу Красноярска

Осужденного журналиста Сафронова перевели в туберкулезную больницу в Красноярске

Осужденный на 22 года строгого режима по делу о госизмене советник главы «Роскосмоса» и экс-журналист Иван Сафронов временно переведен в туберкулезную больницу в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Катчева.

Вскоре Сафронова этапируют в колонию в Норильске.

«Мы выяснили, что 12 сентября Ивана Сафронова вывезли из ИК-7 в транзитно-пересыльный пункт — ему сообщили, что дальше он отправится в колонию в Норильске (ИК-15). Так и произошло со всеми сидельцами, кого, как и Ивана, вывезли из ИК-7 12 сентября. Но 15 сентября Сафронова — три дня он пробыл в пересыльном пункте — отправили не в Норильск, а в краевую туберкулезную больницу, где он находится до сих пор», — цитирует слова защитника агентство.

При этом здоровье журналиста в норме: у него взяли кровь, сделали ЭКГ и флюорографию.

5 сентября Мосгорсуд вынес приговор Сафронову — он получил 22 года лишения свободы по делу о госизмене, также на него был наложен штраф в 500 тысяч рублей.

По данным ФСБ, журналист с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. От сделки со следствием Сафронов отказался.