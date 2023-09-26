Инстасамка удивила фанатов снимком без макияжа

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала внешность без макияжа и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя артистка запечатлела свое лицо крупным планом. При этом на ней надеты очки в массивной оправе и фиолетовый свитер. Так, на размещенном снимке видно, что на коже присутствуют расширенные поры, следы от постакне и высыпания в виде прыщей.

Поклонники восхитились естественным внешним видом исполнительницы, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Спасибо, что выложила это фото. Теперь мои загоны по поводу кожи сводятся к минимуму», «Настоящая», «Молодец, что не постеснялась показать. Мы почти все такие, за редким исключением», «Естественная и прекрасная», «Шикарная», — высказывались они.

Ранее Инстасамка рассказала о комплексах из-за внешности. В одном из постов в соцсетях Зотеева призналась, что длительное время не принимала свою фигуру.