Кандидат в сенат США призвала расследовать подрыв «Северных потоков»

Кандидат в сенат США Сэйр: необходимо расследовать теракт на «Северных потоках»

Необходимо провести международное расследование подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», считает кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр. Об этом она заявила в разговоре с РИА Новости.

Кроме того, добавила политик, Конгресс США также должен расследовать обстоятельства произошедшего. По ее словам, с таким требованием должны выступить жители страны. Как отметила Сэйр, если американцы «поймут, что это была незаконная, секретная операция госдепартамента, военных..., то, возможно, это [расследование] случится». Она также призвала СМИ более активно освещать эту тему.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о намерении Москвы продолжать добиваться всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов подрыва «Северных потоков». Он уточнил, что особое внимание будет уделено освещению расследования в СМИ, включая иностранные.