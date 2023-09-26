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08:21, 26 сентября 2023Мир

Кандидат в сенат США призвала расследовать подрыв «Северных потоков»

Кандидат в сенат США Сэйр: необходимо расследовать теракт на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret / Ritzau Scanpix / Reuters

Необходимо провести международное расследование подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», считает кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр. Об этом она заявила в разговоре с РИА Новости.

Кроме того, добавила политик, Конгресс США также должен расследовать обстоятельства произошедшего. По ее словам, с таким требованием должны выступить жители страны. Как отметила Сэйр, если американцы «поймут, что это была незаконная, секретная операция госдепартамента, военных..., то, возможно, это [расследование] случится». Она также призвала СМИ более активно освещать эту тему.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о намерении Москвы продолжать добиваться всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов подрыва «Северных потоков». Он уточнил, что особое внимание будет уделено освещению расследования в СМИ, включая иностранные.

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    Марина Совина
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