Стало известно о планах России расследовать диверсии на «Северных потоках»

Посол в Дании Барбин: Россия добьется расследования подрыва «Северных потоков»

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что Москва продолжит добиваться проведения всестороннего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости.

Барбин подчеркнул, что Россия намерена опираться на международное право и дипломатические механизмы, включая ее статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. Он добавил, что особое внимание будет уделено освещению расследования в СМИ, в том числе в иностранных.

«В противном случае — не удастся устранить угрозу повторения террористических атак на энергетическую, транспортную и иную критически важную инфраструктуру в любой точке мира», — заключил Барбин.

Ранее прокуратура Швеции заявила, что расследование прошлогоднего подрыва «Северного потока» находится «на деликатной стадии». По словам следователя Матса Юнгквиста, ведущего данное дело, его планируют завершить до конца 2023 года.