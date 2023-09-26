Москвичам пообещали заморозки

Синоптик Леус: в ближайшие две ночи в столичном регионе ожидаются заморозки

В ближайшие две ночи (с 26 на 27 сентября и с 27-го на 28-е) в Москве и области ожидаются заморозки. Такую погоду жителям столичного региона пообещал синоптик центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Метеоролог также отметил, что прошедшей ночью в Москве на базовой метеостанции города (ВДНХ) температура опускалась до плюс 6,9 градуса Цельсия. На других метеостанциях столицы было от плюс 5 до плюс 11 градусов Цельсия, уточнил эксперт, а в Новой Москве минимальная температура воздуха достигала плюс 2,2 градуса. «На территории Подмосковья холоднее всего было в Черустях. Плюс 0,6 градуса», — рассказал Леус.

По словам синоптика, аналогичные температуры наблюдались также в соседних регионах, а в Тверской и Новгородской областях местами наблюдались заморозки. Так, в городе Холм Новгородской области столбики термометров опустились до минус 3,1 градуса Цельсия.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что в 2023 году отопление в Москве могут включить позже обычного — во второй половине октября. Это произойдет на фоне мощного потепления, которое ожидается после 5 числа второго осеннего месяца.