У пассажиров российского самолета началась паника из-за действий пилота

SHOT: пилот самолета Nordwind дважды пытался завести судно и потерпел неудачу

Пилот самолета российской авиакомпании Nordwind Airlines в Сочи дважды пытался завести воздушное судно и потерпел неудачу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как рассказали пассажиры рейса Сочи — Москва, после второй безрезультатной попытки пилота на борту началась паника: многие люди плакали, задыхались и падали в обморок. Отмечается, что в салоне находились около 440 человек, в том числе маленькие дети и пожилые люди.

Пассажиры также отметили, что бортпроводники вели себя растерянно и не помогали почувствовавшим себя плохо путешественникам. Кроме того, по данным источника, через какое-то время члены экипажа открыли дверь, но убрали трап, что не отвечало требованиям безопасности.

Уточняется, что через три часа все пассажиры покинули самолет, но деньги им возвращать отказались. Людей обещали пересадить на другой борт.

Ранее сообщалось, что пассажиров самолета Nordwind Airlines на несколько часов закрыли в душном салоне в 30-градусную жару и отказались выпускать. Причина задержки выясняется.