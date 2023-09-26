Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:24, 26 сентября 2023Путешествия

У пассажиров российского самолета началась паника из-за действий пилота

SHOT: пилот самолета Nordwind дважды пытался завести судно и потерпел неудачу

Фото: NataliAlba / Shutterstock / Fotodom

Пилот самолета российской авиакомпании Nordwind Airlines в Сочи дважды пытался завести воздушное судно и потерпел неудачу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как рассказали пассажиры рейса Сочи — Москва, после второй безрезультатной попытки пилота на борту началась паника: многие люди плакали, задыхались и падали в обморок. Отмечается, что в салоне находились около 440 человек, в том числе маленькие дети и пожилые люди.

Пассажиры также отметили, что бортпроводники вели себя растерянно и не помогали почувствовавшим себя плохо путешественникам. Кроме того, по данным источника, через какое-то время члены экипажа открыли дверь, но убрали трап, что не отвечало требованиям безопасности.

Уточняется, что через три часа все пассажиры покинули самолет, но деньги им возвращать отказались. Людей обещали пересадить на другой борт.

Ранее сообщалось, что пассажиров самолета Nordwind Airlines на несколько часов закрыли в душном салоне в 30-градусную жару и отказались выпускать. Причина задержки выясняется.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли новые детали подрыва «Северных потоков». Что известно спустя год после диверсии?

    Египет задумал купить миллион тонн российской пшеницы

    Журова призвала Исинбаеву объясниться после слов Вяльбе о предательстве родины

    Одна деталь на новом фото Виктории Бекхэм смутила фанатов

    В Госдуме дали россиянам совет к началу осеннего призыва в армию

    Россияне бросились покупать квартиры в одной стране

    В избиении мужчины в Москве заподозрили сына осужденного киллера

    Врач назвала легкий способ стать креативнее

    Мужчина спрятался в холодильнике ради кражи денег из магазина и попал на видео

    Предсказан пик укрепления курса рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости