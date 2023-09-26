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15:43, 26 сентября 2023Путешествия

Россиян закрыли в душном салоне самолета на два часа и отказались выпускать

Shot: 250 пассажиров отказались выпускать из душного салона самолета в Сочи

Кадр: Telegram-канал SHOT

Россиян закрыли в душном салоне самолета в аэропорту Сочи на два часа и отказались выпускать. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел с пассажирским лайнером российской авиакомпании Nordwind Airlines во вторник, 26 сентября. Отмечается, что на борту воздушного судна находятся 250 человек. «Пассажиры задыхаются от жары в душном салоне с неработающими кондиционерами», — говорится в сообщении.

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По информации источника, самолет перевозчика должен был вылететь из популярного курортного города в Москву еще в 12:25, однако полет отложили. Сами пассажиры рейса рассказали, что никого не выпускают наружу: трап убрали, но дверь не закрывают. Причина задержки выясняется.

Ранее в сентябре восемь человек, среди которых семь пассажиров и один член экипажа, угодили в больницу после сильной турбулентности во время полета. Непредвиденная ситуация произошла на рейсе авиакомпании JetBlue Airways из Гуаякиля (Эквадор) в Форт-Лодердейл (США).

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    Фариза Бацазова
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