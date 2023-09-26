Стоматолог назвала последствия отбеливания зубов содой

Стоматолог Шемякина: из-за отбеливания содой зубы могут стать темнее

При отбеливании зубов с помощью соды можно повредить зубную эмаль, предупредила детский врач-стоматолог Людмила Шемякина. Последствия попыток сэкономить на лечении зубов она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Шемякиной, через некоторое время после начала использования соды для отбеливания эмаль становится шероховатой и пористой, из-за чего в микротрещины и поры забивается налет. «В результате со временем они могут стать темнее, а не светлее», — объяснила врач.

Из-за стирания эмали в результате чистки с содой зубы становятся чувствительными к температурному воздействию, а также наличию кислот и сахара в пище, продолжила стоматолог. Она также предупредила, что сода может изменить pH (кислотность) в полости рта, сделать ее более щелочной и привести к дисбактериозу полости рта.

Вместо использования соды для чистки или отбеливания зубов Шемякина порекомендовала обратиться к стоматологу. «Врач поможет выбрать безопасные и эффективные методы. К тому же профессиональные методы отбеливания могут обеспечить более длительный и заметный эффект», — резюмировала специалистка.

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