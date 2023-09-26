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11:55, 26 сентября 2023Россия

Власти нашли объяснение громкому звуку в небе над Таганрогом

РИА Новости: власти объяснили учениями громкий звук в небе над Таганрогом

Фото: Dimon2007

Встревоживший жителей громкий звук в небе над Таганрогом Ростовской области был связан с учениями. Такое объяснение нашли региональные власти. Подробный комментарий по ситуации приводит РИА Новости во вторник, 26 сентября.

До этого в соцсетях распространили информацию о громком звуке в Таганроге и фотографии следов в небе. По словам главы администрации Таганрога Андрея Фатеева, хлопок люди слышали около 10:25 утра.

Представитель правительства Ростовской области успокоил горожан. Он объяснил, что там проводились учения.

В конце августа сообщалось, что в Таганроге на железную дорогу упал разведывательный беспилотник с камерой и флеш-картой. Из-за рухнувшего устройства пришлось задержать поезд почти на полтора часа. Дрон изъяли ростовские правоохранительные органы и начали изучать отснятые им материалы.

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    Анна Щербакова
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