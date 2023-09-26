На Украине предрекли капитуляцию ВСУ без западного финансирования

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ капитулируют без западного финансирования

Вооруженные силы Украины (ВСУ) без западного финансирования не смогут продолжать боевые действия и капитулируют. Об этом заявил бывший советник президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Украина должна будет идти на подписание капитуляции, потому что воевать будет нечем», — предрек экс-советник.

По его словам, прекращение помощи от Запада вполне вероятно, поскольку Конгресс США до сих пор не одобрил новый пакет помощи из-за имеющихся разногласий.

Соскин добавил, что Владимиру Зеленскому стоит задуматься о принятии серьезных решений, включая отмену военного положения, поскольку без оружия украинские войска не смогут наступать.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США заканчиваются средства на военные поставки Украине.