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19:17, 26 сентября 2023Бывший СССР

На Украине предрекли капитуляцию ВСУ без западного финансирования

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ капитулируют без западного финансирования

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) без западного финансирования не смогут продолжать боевые действия и капитулируют. Об этом заявил бывший советник президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Украина должна будет идти на подписание капитуляции, потому что воевать будет нечем», — предрек экс-советник.

По его словам, прекращение помощи от Запада вполне вероятно, поскольку Конгресс США до сих пор не одобрил новый пакет помощи из-за имеющихся разногласий.

Соскин добавил, что Владимиру Зеленскому стоит задуматься о принятии серьезных решений, включая отмену военного положения, поскольку без оружия украинские войска не смогут наступать.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США заканчиваются средства на военные поставки Украине.

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    Алевтина Запольская
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