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23:48, 26 сентября 2023Бывший СССР

На Украине прокомментировали список требований США

Депутат Рады Юрчишин назвал предъявление Киеву требований «ошибочным шагом» США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Председатель комитета по вопросам антикоррупционной политики Верховной Рады Украины Ярослав Юрчишин назвал предъявление Киеву списка требований, которые необходимо исполнить для дальнейшего получения военной помощи, «ошибочным шагом» Соединенных Штатов. Об этом он заявил в интервью радио New Voice, пишет РИА Новости.

Депутат назвал привязку реформирования к получению вооружения большим вызовом. Он заявил, что реформирование является внутренней задачей страны. «Оно может быть привязано к средствам МВФ, оно может быть привязано к плану евроинтеграции, к вступлению в НАТО. А оборона Украины — это фактически оборона западных ценностей», — заявил Юрчишин.

О том, что Белый дом направил Украине письмо со списком требований, стало известно 25 сентября. Документ был подписан заместителем помощника президента США по национальной безопасности Майклом Пайлом. Среди прочего, он указал на необходимость провести либерализацию цен на газ и электроэнергию и ввести в наблюдательные советы компаний «Укрэнерго» и «Нафтогаз» по одному человеку.

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    Марина Совина
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