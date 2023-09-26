Судья в отставке украла сбережения у дяди-ветерана

В США судья в отставке украла сотни тысяч долларов у дяди-ветерана

У бывшей судьи в США отняли юридическую лицензию из-за кражи денег у 97-летнего дяди-ветерана. Об этом сообщает CBS News.

Судью в отставке Патрисию Мартин обвинили в краже сбережений у пожилого дяди Оскара Лоутона Уилкерсона, который был одним из первых афроамериканских летчиков ВВС США и участвовал во Второй мировой войне. О махинациях Мартин стало известно в июне 2022 года.

Согласно данным Комиссии по регистрации и дисциплинарной ответственности адвокатов, Мартин присвоила деньги, которыми должна была распоряжаться в интересах пожилого родственника, проведшего последние годы жизни в доме престарелых. Всего Мартин украла 240 тысяч долларов, большую часть из которых конвертировала в криптовалюту и перевела на личные счета. Ее также обвиняют в том, что она предоставила ложную информацию врачу, имеющему доверенность от Уилкерсона с правом распоряжаться его средствами на банковских и инвестиционных счетах. Кроме того, Мартин не являлась в суд по повестке.

По итогам нескольких заседаний, на которых Мартин отсутствовала, судья обязал женщину вернуть на счета дяди 1,1 миллиона долларов, что в три раза превышает сумму незаконно присвоенных средств. Но, хотя Мартин в конце концов признала свою вину, она отказалась выплачивать сумму из-за того, что дяди не стало и теперь возвращать деньги некому.

Некоторые юристы считают, что стратегия Мартин имеет под собой юридические основания и может сработать. Однако прокуратура округа Кук и генеральный прокурор штата Иллинойс продолжают активно расследовать дело бывшей судьи, и это повышает вероятность того, что Мартин предъявят обвинения в совершении уголовного преступления.

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