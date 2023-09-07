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15:00, 7 сентября 2023Из жизни

Муж вымогал у жены приданое и попал под суд

В Индии муж шесть лет вымогал у жены два миллиона рупий в качестве приданого

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Индии попали под суд 36-летний мужчина, вместе с родителями несколько лет вымогавший приданое у жены. Об этом сообщает News9Live.

Перед свадьбой семья жениха потребовала у семьи невесты 2 миллиона рупий (2,4 миллиона рублей) в качестве приданого. Отец невесты согласился, но в итоге так и не выплатил всей суммы. При этом он подарил жениху несколько золотых украшений и электронных устройств.

Супруги прожили вместе почти шесть лет. Все это время муж и его родители продолжали требовать у женщины невыплаченные деньги. По сведениям полиции, она неоднократно терпела побои и оскорбления.

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Мужчине и его родителям предъявлены обвинения по статьям о намеренном оскорблении с целью нарушения спокойствия, причинении телесных повреждений и жестоком обращении с женщиной со стороны мужа или его родственников.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Майнпури девушка украла деньги и драгоценности, переданные ей семьей мужа перед свадьбой, и сбежала сразу после заключения брака. Отец жениха договорился о браке сына с девушкой через посредника.

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    Олег Парамонов
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