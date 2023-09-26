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07:44, 26 сентября 2023Бывший СССР

Протестующие в Ереване попытались перекрыть центральный проспект

ТАСС: полиция в Ереване начала задерживать активистов, перекрывающих улицы

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Оппозиционные активисты в Армении попытались перекрыть один из центральных проспектов Еревана Аршакуняц. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что демонстранты требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Полиция приступила к задержанию активистов. Отмечается, что в полицейские участки доставлены около 10 человек.

24 сентября на площади Республики в центре Еревана прошла массовая акция протеста. Уточнялось, что на митинге присутствовали более тысячи человек. Кроме того, была установлена аппаратура для выступлений перед находящимся на площади Музеем истории Армении.

Протесты в Ереване вспыхнули 19 сентября после объявления Азербайджаном военной операции в Нагорном Карабахе. Участники протестных акций называли Пашиняна предателем и выдвигали требования о его отставке.

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    Марина Совина
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