Протестующие в Ереване попытались перекрыть центральный проспект

ТАСС: полиция в Ереване начала задерживать активистов, перекрывающих улицы

Оппозиционные активисты в Армении попытались перекрыть один из центральных проспектов Еревана Аршакуняц. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что демонстранты требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Полиция приступила к задержанию активистов. Отмечается, что в полицейские участки доставлены около 10 человек.

24 сентября на площади Республики в центре Еревана прошла массовая акция протеста. Уточнялось, что на митинге присутствовали более тысячи человек. Кроме того, была установлена аппаратура для выступлений перед находящимся на площади Музеем истории Армении.

Протесты в Ереване вспыхнули 19 сентября после объявления Азербайджаном военной операции в Нагорном Карабахе. Участники протестных акций называли Пашиняна предателем и выдвигали требования о его отставке.