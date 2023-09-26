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16:53, 26 сентября 2023Ценности

Звездный парикмахер раскрыла оптимальную частоту стрижки волос

Фото: mostafa meraji / Unsplash

Звездный парикмахер Санни Брук раскрыла оптимальную частоту стрижки волос. Соответствующий материал появился на сайте издания InStyle.

По мнению эксперта, данный процесс зависит от образа жизни, длины прядей и термического воздействия на них. Так, короткие волосы следует стричь каждые четыре недели. При этом тем людям, которые ежедневно создают прически с помощью утюжков и фенов, необходимо посещать салон красоты каждые шесть-восемь недель.

Кроме того, Брук предупредила, что во время отращивания волос нужно регулярно записываться к парикмахеру. «Каждые шесть-восемь недель не забывайте стричься. Это предотвратит появление секущихся концов и сделает ваши волосы здоровыми и блестящими», — отметила специалистка.

Ранее парикмахер Эбби Юнг из США раскрыла оптимальную частоту мытья головы. В первую очередь инфлюэнсерша посоветовала очищать волосы в зависимости от индивидуальных потребностей и предпочтений. Однако она уточнила, что людям, чья кожа склонна к появлению перхоти, себорейного дерматита или псориаза, следует мыть голову чаще.

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    Мария Винар
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