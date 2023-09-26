Звездный парикмахер раскрыла оптимальную частоту стрижки волос

Звездный парикмахер Санни Брук раскрыла оптимальную частоту стрижки волос. Соответствующий материал появился на сайте издания InStyle.

По мнению эксперта, данный процесс зависит от образа жизни, длины прядей и термического воздействия на них. Так, короткие волосы следует стричь каждые четыре недели. При этом тем людям, которые ежедневно создают прически с помощью утюжков и фенов, необходимо посещать салон красоты каждые шесть-восемь недель.

Кроме того, Брук предупредила, что во время отращивания волос нужно регулярно записываться к парикмахеру. «Каждые шесть-восемь недель не забывайте стричься. Это предотвратит появление секущихся концов и сделает ваши волосы здоровыми и блестящими», — отметила специалистка.

Ранее парикмахер Эбби Юнг из США раскрыла оптимальную частоту мытья головы. В первую очередь инфлюэнсерша посоветовала очищать волосы в зависимости от индивидуальных потребностей и предпочтений. Однако она уточнила, что людям, чья кожа склонна к появлению перхоти, себорейного дерматита или псориаза, следует мыть голову чаще.

