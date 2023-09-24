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15:45, 24 сентября 2023Ценности

Парикмахер раскрыла оптимальную частоту мытья головы

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Парикмахер Эбби Юнг из США раскрыла оптимальную частоту мытья головы. Соответствующую информацию она опубликовала в TikTok.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом abbeyyung, чей блог насчитывает 1,1 миллиона подписчиков, посоветовала очищать волосы в зависимости от индивидуальных потребностей и предпочтений. Однако она уточнила, что людям, чья кожа склонна к появлению перхоти, себорейного дерматита или псориаза, следует мыть голову чаще. «Иначе проблемы будут только усугубляться, что в конечном итоге ухудшит здоровье ваших волос», — пояснила она.

При этом любителям ежедневного очищения кожи головы специалистка порекомендовала наносить на пряди масло, чтобы предотвратить повреждения из-за частого контакта с водой. «В некоторых продуктах для волос есть определенные ингредиенты, такие как кокосовое масло или силиконы, которые фактически образуют барьер вокруг ваших локонов, предотвращающий проникновение воды», — сообщила Юнг.

В июне парикмахер Данни Сольер раскрыла связь между цветом волос и частотой мытья головы. Окрашенные в блонд или мелированные пряди следует очищать реже, отметила специалистка. По ее словам, в данном случае использованные для смены цвета химические вещества приводят к сухости прядей, поэтому кожное сало может оздоровить их и кожу головы.

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    Екатерина Ештокина
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