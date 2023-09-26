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12:16, 26 сентября 2023Из жизни

Осы набросились на полицейских при задержании угонщика

New York Post: в США осы набросились на патрульных, задержавших преступника

Фото: Unsplash

В США рой ос изжалил полицейских, только что задержавших угонщика. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в городе Сиэтл, штат Вашингтон. Правоохранители получили информацию о мужчине, который пытался угнать несколько машин, угрожая водителям ножом около туннеля в районе Ист-Куин-Анна.

Полицейские прибыли на место происшествия, где обнаружили 22-летнего подозреваемого. Он сразу же бросился бежать в заросли между домами на склоне холма. Патрульные настигли преступника и повалили на землю около одной из построек. Во время задержания оказалось, что в том же месте находился осиный улей. Насекомые немедленно выбрались наружу и набросились на людей.

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Полицейские скрутили угонщика под постоянными атаками ос и оттащили его к своей машине. В итоге молодому человеку понадобилась помощь врачей. Также в больницу попал один из правоохранителей, который при задержании, помимо укусов, получил травму руки.

Из клиники задержанного доставили в тюрьму. Ему были предъявлены обвинения в нападении, уничтожении чужого имущества и попытке ограбления.

Ранее сообщалось, что в Великобритании растет число опасных азиатских гигантских шершней, пристрастившихся к алкоголю. Эксперты отметили, что заполонивших Великобританию насекомых привлекает шампанское, белое вино и пиво.

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    Никита Савин
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