Заполонившие Великобританию опасные гигантские шершни пристрастились к алкоголю

Daily Star: у заполонивших Великобританию азиатских шершней появилась тяга к алкоголю

В Великобритании растет число опасных азиатских гигантских шершней, пристрастившихся к алкоголю. Об этом сообщает Daily Star.

По словам Фрэнсиса Рассела, эксперта по азиатским шершням на острове Гернси, в Великобритании число насекомых возросло в три раза по сравнению с прошлыми годами. Помимо этого, как утверждает Рассел, согласно наблюдениям, у шершней появилась тяга к алкоголю.

«У нас есть фотографии шершней на пивных бокалах, на бокалах с шампанским. Они появляются на летних вечеринках, барбекю, в садах пабов. Именно из таких мест мы иногда получаем сообщения о нашествии азиатских шершней. Это хорошие места, чтобы начать отслеживать их и выяснять, где находятся их гнезда», — рассказал он.

Эксперт отметил, что заполонивших Великобританию насекомых привлекает шампанское, белое вино и пиво. Он призвал британцев делать фотографии шершней для их дальнейшего исследования. «Это очень агрессивные хищные насекомые. Они уничтожают наших местных насекомых, поэтому биоразнообразие на острове Гернси находится под угрозой. Медоносные пчелы, бабочки, шмели, осы — все они будут уничтожены этими шершнями», — утверждает Рассел.

Он также предупредил, что насекомые очень агрессивны и могут напасть на любого, кто потревожит их гнездо. «В этом году они просто сошли с ума», — подчеркнул он. Эксперт добавил, что обычно в середине лета он находил около 10 королев шершней, но в 2023 году зафиксировал уже 32 таких насекомых.

Азиатские шершни представляют опасность не только для популяции насекомых, но и для человека. Помимо того что укус шершня очень болезненный, он может вызывать еще и анафилактический шок и привести к летальному исходу.

Специалисты полагают, что азиатские шершни вида Vespa velutina попали во Францию в 2004 году на корабле с грузом китайской керамики. Они агрессивнее обычных шершней, жалят несколько раз и могут преследовать свою цель на расстоянии до 10-15 метров. В Великобритании насекомых впервые заметили в 2016 году.

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