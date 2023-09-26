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10:30, 26 сентября 2023Мир

Посольство России в Швеции заявило о некомпетентности Стокгольма

Посольство РФ заявило о некомпетентности Стокгольма в деле «Северных потоков»

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Стокгольм показал свою некомпетентность в деле о взрывах на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» за год расследований. Об этом заявило посольство России в Швеции в своем канале в Telegram.

«Смогли ли шведы за целый год дать ответ на вопрос об исполнителях диверсий? Нет. Местные власти лишь снова и снова демонстрировали свою полную профессиональную некомпетентность», — рассказали в посольстве.

Также в заявлении отмечается, что вместо проведения полноценного расследования власти Швеции «скрывали эфемерные итоги своей деятельности» и сдвигали сроки окончания следствия. В ответ российская сторона призвала к полноценному международному расследованию дела.

Ранее прокуратура Швеции заявила, что материалы по итогам расследования взрывов на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» не будут обнародованы, если следствие прекратится. А если оно продолжится, прокуроры все равно оставят за собой право засекретить данные.

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    Максим Габриелян
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