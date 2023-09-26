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13:14, 26 сентября 2023Россия

Шойгу назвал количество уничтоженной западной техники на Украине

Шойгу: за месяц было уничтожено два танка Leopard, Challenger и семь БПМ Bradley
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

За текущий месяц на Украине было уничтожено несколько единиц западной техники, которую поставляли Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По его словам, российским войскам удалось уничтожить семь американских БМП Bradley, 77 артиллерийских систем М777 производства США, 51 самоходную артиллерийскую установку, которые поставляли из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов.

Помимо того, за текущий месяц Вооруженные силы (ВС) России поразили два немецких танка Leopard и английский танк Challenger, добавил Шойгу.

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    Никита Абрамов
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