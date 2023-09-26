Шойгу: за месяц было уничтожено два танка Leopard, Challenger и семь БПМ Bradley

За текущий месяц на Украине было уничтожено несколько единиц западной техники, которую поставляли Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

По его словам, российским войскам удалось уничтожить семь американских БМП Bradley, 77 артиллерийских систем М777 производства США, 51 самоходную артиллерийскую установку, которые поставляли из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов.

Помимо того, за текущий месяц Вооруженные силы (ВС) России поразили два немецких танка Leopard и английский танк Challenger, добавил Шойгу.

Ранее командир разведгруппы ВС России, действующей на запорожском направлении, с позывным Легенда, заявил, что российские разведчики уничтожили танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих бундесвера.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.