Российский турист попал под винты катера в Паттайе и пропал в море

Thai Rath: россиянин попал под винты катера в Паттайе и пропал в море

Пара туристов, один из которых оказался россиянином, попала под винты катера на популярном курорте недалеко от Паттайи. Тело девушки вынесло на берег, а мужчина пропал в море, сообщило издание Thai Rath.

Случилось это вечером 25 сентября. 22-летний россиянин отдыхал на пляже вместе с 20-летней тайской девушкой, которую он встретил несколькими днями ранее. Пара заплыла за буйки примерно в 50 метрах от пляжа, и на них наскочил двухмоторный катер.

Позднее у берега нашли девушку с многочисленными травмами, спасти ее не удалось. Команда дайверов искала мужчину более трех часов, но его так и не обнаружили. Как отметило издание, в то время был отлив, который сопровождают сильные подводные течения. При этом на сайте российского посольства нет сообщений о ЧП.

Виновника происшествия задержали в тот же день, им оказался 19-летний местный житель. По словам молодого человека, его лодка с чем-то столкнулась и двигатели заглохли, но он не стал разбираться, что произошло, и продолжил путь. В итоге катер конфисковали, а капитану предъявили обвинения.

Ранее в Паттайе 32-летняя россиянка выпала из окна квартиры своего возлюбленного на седьмом этаже кондоминиума. Спасти ее не удалось.

