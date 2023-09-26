Мировая торговля упала самыми быстрыми темпами со времен пандемии

WTM: объемы мировой торговли снизились на 3,2 процента по итогам июля

По итогам июля объемы мировой торговли снизились на 3,2 процента в годовом выражении, что стало самым резким падением со времен разгара пандемии коронавируса. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные аналитиков World Trade Monitor (WTM).

В июне показатель сократился на 2,4 процента. Таким образом, за первые два месяца лета объемы мировой торговли упали на 5,6 процента. Эксперты связали подобную динамику с ослаблением мирового потребительского спроса после бума во время пандемии, высокой инфляцией и продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики вкупе с повышением ключевых ставок со стороны ведущих центробанков.

На этом фоне экономист консалтинговой компании Capital Economics Ариана Кертис допустила, что спад мировой торговли будет продолжаться еще несколько месяцев. «Поскольку отсроченное влияние высоких процентных ставок, вероятно, будет сильнее влиять на спрос на определенные товары, может пройти несколько месяцев, прежде чем мировая торговля достигнет своего дна», — заключила она.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин допустил, что по итогам 2023 года темпы роста мировой экономики могут оказаться самыми низкими за последние 15 лет за исключением периода коронавирусной пандемии. После глобального финансового кризиса темпы роста глобальной торговли к концу 2008-го составили лишь 2,95 процента, хотя в период 2004-2007 годов находились на уровне 8,74 процента.