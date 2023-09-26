Назван самый популярный способ побороть осеннюю хандру

Путешествия стали самым популярным у россиян способом побороть осеннюю хандру

Россияне чаще всего справляются с осенней хандрой с помощью путешествий. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на опрос сервиса «Авиасейлс» и платформы «Дзен».

В исследовании участвовали 2,1 тысячи российских пользователей сети. У половины респондентов (49 процентов) наступление осени вызывает хандру. Еще 12 процентов россиян отметили, что радуются этому времени года. При этом пять процентов участников опроса осень вдохновляет. Примерно на треть россиян (31 процент) сезон влияет по-разному каждый год.

Самым популярным способом побороть апатию названы путешествия, так ответили 38 процентов участников опроса. Еще 35 процентов россиян осенью отвлекаются на фильмы и сериалы. В 26 процентах случаев справиться с грустью помогает забота о здоровье, еще 25 процентов находят утешение в совместном досуге с семьей и друзьями.

Кроме того, 18 процентам респондентов помогают взбодриться походы на культурные мероприятия, а 14 процентов заглушают сезонную тоску поиском новых хобби.

Ранее россиянам подсказали упражнение от осенней хандры. По мнению медиков, необходимо наладить режим дня и рацион, а также чаще проводить время на свежем воздухе.

