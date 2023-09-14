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14:54, 14 сентября 2023Забота о себе

Россиянам подсказали упражнение от осенней хандры

Терапевт Евгения Кованжи: скандинавская ходьба может помочь от осенней хандры

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Для борьбы с осенней хандрой нужно наладить режим дня, хорошо питаться и чаще бывать на улице, рассказала терапевт Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова Евгения Кованжи. Упражнение от осенней депрессии она подсказала в беседе с News.ru.

Она предложила включить в режим дня физическую активность: растяжку, ЛФК или скандинавскую ходьбу. «Заниматься ею могут те, у кого нет артрита или артроза коленных или голеностопных суставов. Также эта нагрузка противопоказана людям с артрозом тазобедренных суставов», — сказала врач, добавив, что боли в спине, остеохондроз, грыжи позвоночника не являются противопоказанием для упражнения.

Этот вид аэробной нагрузки, рассказала Кованжи, тренирует сосуды сердца и легких и может помочь в профилактике развития гипертонической и ишемической болезней. Одежда во время занятий, добавила она, должна быть теплой, свободной и непромокаемой, подошва обуви — ребристой, в холодное время года нужно надевать термобелье и шапку.

Врач посоветовала начать с пяти-восьми минут умеренной нагрузки, занимаясь ходьбой не менее трех раз в неделю. «Палки должны доходить вам до ребер, тогда нагрузка будет распределяться равномерно. В противном случае можно усугубить проблему. Чтобы работали мышцы, нужно отталкиваться от земли, как будто едете на лыжах», — объяснила Кованжи.

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Ранее эндокринолог Светлана Шокур назвала причины осенней сонливости. Специалистка подчеркнула, что запастись витаминами на год вперед невозможно — они попадают в организм, выполняют свою функцию и распадаются. Поэтому, по ее словам, с наступлением дождливой погоды чаще всего возникает дефицит витамина D из-за нехватки солнечного света для его выработки.

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    Александра Лисица
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