Врач назвала причины осенней сонливости

Врач Шокур: осенняя сонливость возникает из-за повышенного уровня мелатонина

Дефицит витаминов и повышенный уровень мелатонина в крови являются основными причинами осенней сонливости и подавленного настроения. Эти и другие причины сезонных изменений в организме назвала врач-эндокринолог Светлана Шокур в беседе с «Газетой.Ru».

Специалистка подчеркнула, что запастись витаминами на год вперед невозможно — они попадают в организм, выполняют свою функцию и распадаются. Поэтому, по ее словам, с наступлением дождливой погоды чаще всего возникает дефицит витамина D из-за нехватки солнечного света для его выработки.

Осенью может быть больше стрессовых ситуаций: повышенная нагрузка на работе, начало учебного года и так далее. Чтобы поддержать нервную систему, будет полезен магний. Дефицит магния можно заподозрить при постоянном подавленном настроении, судорогах, подергивании мышц Светлана Шокур врач-эндокринолог

Кроме того, врач посоветовала в осенний период добавить в рацион больше антиоксидантов — витаминов С и Е. Эти вещества, по словам Шокур, повысят способность организма сопротивляться вирусным инфекциям и простудным заболеваниям.

Врач добавила, что, помимо витаминов, на настроение и общее самочувствие человека воздействуют гормоны. Она объяснила, что в холодное время года в крови повышается уровень мелатонина, который вызывает сонливость, и уменьшается выработка серотонина — гормона счастья. «Осенью также возможно снижение уровня другого гормона радости — дофамина, поэтому можно включать в свой рацион продукты для его синтеза», — отметила она.

В заключение Шокур отметила, что, стремясь восполнить дефицит полезных элементов или зарядиться энергией и бодростью, не нужно бесконтрольно принимать биологически активные добавки, злоупотреблять сладостями, кофе и спиртными напитками. По ее словам, эффективнее наладить сбалансированную диету и обратиться за консультацией к специалисту.

Ранее главный внештатный специалист Депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников назвал способ побороть осеннюю хандру. По словам врача, занятия спортом помогут сохранить здоровье и позитивный настрой в холодное время года.