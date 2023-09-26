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10:34, 26 сентября 2023Мир

Украина отвергла информацию о просьбе свергнуть власти Польши

Украина отвергла сообщения о просьбе свергнуть власти Польши ради членства в ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина не получала предложения от Германии и Франции помочь в свержении властей Польши ради членства в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко, пишет ТАСС.

По словам дипломата, в польских СМИ после комментария корреспондентки польского телевидения ТVP появилась информация о якобы обещании Берлина и Парижа обеспечить Киеву вступление в ЕС в обмен на «свержение» нынешнего правительства Польши.

«Указанная информация не соответствует действительности. Категорически отвергаем такие инсинуации», — указал Николенко, подчеркнув, что украинская сторона не только не получала подобных предложений, но и не намерена вмешиваться во внутренние дела Польши.

Представитель МИД выразил благодарность полякам за солидарность с украинцами.

Ранее журналистка польского государственного телеканала TVP Доминика Косич заявила, что Германия и Франция пообещали Украине быстрое вступление в Евросоюз, если Киев поможет «свергнуть» нынешнее правительство Польши.

По словам Косич, две страны оправдывают свои планы тем, что ЕС невозможно расширить без изменения договоров, а именно Польша блокирует эти изменения. Также она считает, что Франция и, в первую очередь, Германия хотят изменить действующие договоры ЕС исключительно для увеличения «своей власти и полномочий институтов блока».

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    Алевтина Запольская
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