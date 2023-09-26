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01:34, 26 сентября 2023Мир

В Польше заявили о новом ударе в спину от Украины

TVP: Запад планирует свергнуть правительство Польши с помощью Украины

Фото: РИА Новости

Журналистка польского государственного телеканала TVP Доминика Косич заявила, что Германия и Франция пообещали Украине быстрое вступление в Евросоюз (ЕС), если Киев поможет «свергнуть» нынешнее правительство Польши. Об этом она написала в социальной сети X (бывший Twitter) со ссылкой на собственные источники.

По словам Косич, две страны оправдывают свои планы тем, что ЕС невозможно расширить без изменения договоров, а именно Польша блокирует эти изменения. Также она считает, что Франция и, в первую очередь, Германия хотят изменить действующие договоры ЕС исключительно для увеличения «своей власти и полномочий институтов блока». При этом, как указывает журналистка, ни одна из этих стран не хочет, чтобы Украина была членом ЕС.

Кроме того, Косич заявила, что Париж и Берлин хотят как можно быстрее вернуть бизнес-отношения с Россией.

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    Екатерина Подвигина
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