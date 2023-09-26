Россиянин устроил массовую драку из-за ревности и попал под статью

В Уфе возбудили дело в отношении 31-летнего мужчины после массовой драки

В Уфе следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, который устроил массовую драку. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

Мужчина стал обвиняемым по статьям 30 и 105 («Покушение») УК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, вечером 25 сентября на торговой базе на Садовой улице произошла массовая драка с применением травматических пистолетов и других предметов, используемых в качестве оружия. Двое мужчин поссорились на почве ревности к одной женщине. Во время массовой драки подозреваемый, вооружившись топором, ударил двоих мужчин. Их госпитализировали.

После драки за медицинской помощью обратились и другие участники конфликта, уточнили в ведомстве. Ранее сообщалось, что шесть человек попали в больницу с серьезными травмами после массовой драки с топорами на одном из оптовых рынков Уфы.