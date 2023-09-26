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13:53, 26 сентября 2023Силовые структуры

Шесть человек попали в больницу после драки с топорами в российском городе

В Уфе задержали 20 мужчин, устроивших массовую драку с топорами на оптовом рынке

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Шесть человек попали в больницу с серьезными травмами после массовой драки с топорами на одном из оптовых рынков Уфы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, конфликт между мигрантами из Узбекистана и людьми на машинах с автомобильными номерами Ингушетии начался в мясном павильоне. Словесный спор из-за долга перешел в массовую потасовку с топорами и тесаками для разделки мяса. Один из участников драки открыл огонь из травматического пистолета.

Как сообщает Telegram-канал Shot, потасовку между 20 мужчинами смогли остановить только прибывшие на место полицейские. Шестерым участникам конфликта потребовалась госпитализация. У одного из них прорублен череп, сейчас он в реанимации.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство с применением оружия, совершенное группой лиц») УК РФ. Им грозит до четырех лет лишения свободы.

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    Олеся Мицкевич
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