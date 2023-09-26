Пьяный россиянин вырвал из стены почтовые ящики и разбил ими шесть машин

В Уфе пьяный мужчина вырвал из стены почтовые ящики и разбил ими шесть машин

В Уфе полиция задержала пьяного мужчину, который вырвал из стены в подъезде несколько почтовых ящиков и начал кидать их в припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, рано утром 26 сентября мужчина выпил и принял наркотики, а потом выбежал босиком на улицу, сорвал ящики и стал крушить машины. В результате его действий повреждения получили пять автомобилей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники полиции города Камышина Волгоградской области задержали 42-летнего мужчину, повредившего 19 автомобилей во дворе многоквартирного дома.