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09:20, 26 сентября 2023Силовые структуры

Пьяный россиянин вырвал из стены почтовые ящики и разбил ими шесть машин

В Уфе пьяный мужчина вырвал из стены почтовые ящики и разбил ими шесть машин

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Уфе полиция задержала пьяного мужчину, который вырвал из стены в подъезде несколько почтовых ящиков и начал кидать их в припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, рано утром 26 сентября мужчина выпил и принял наркотики, а потом выбежал босиком на улицу, сорвал ящики и стал крушить машины. В результате его действий повреждения получили пять автомобилей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники полиции города Камышина Волгоградской области задержали 42-летнего мужчину, повредившего 19 автомобилей во дворе многоквартирного дома.

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    Варвара Митина
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