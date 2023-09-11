Полиция задержала повредившего 19 машин во дворе камнем россиянина

Под Волгоградом полицейские задержали мужчину, разбившего камнем стекла 19 машин

Сотрудники полиции города Камышина Волгоградской области задержали 42-летнего мужчину, повредившего 19 автомобилей во дворе многоквартирного дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Ночью 10 сентября во дворе дома на улице Спортивной мужчина камнем разбил стекла, а также повредил лакокрасочное покрытие 19 припаркованных машин местных автовладельцев. По предварительным данным, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В дежурную часть полиции обратились жители многоквартирного дома. По факту повреждения имущества проводится проверка.

Ранее в Нижегородской области неизвестный совершил поджог шести автомобилей на четырех улицах за одну ночь.