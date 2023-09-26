В США оценили решение правительства Канады извиниться за выступление ветерана СС

Госдеп назвал уместным решение Канады извиниться за выступление ветерана СС

Решение правительства Канады извиниться за приглашение в парламент ветерана дивизии СС «Галиция» Ярослава Хунки представляется уместным шагом, заявил пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер. Трансляция брифинга доступна на официальном сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Сегодня канадское правительство заявило, что оно не знало о прошлом этого человека, и выразило сожаление по этому поводу. И это представляется уместным шагом», — сказал Миллер.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в канадском парламенте приветствовал Хунки, который был представлен как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны. На одной из фотографий с выступления Зеленского он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.