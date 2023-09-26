В Кремле назвали эффекты от передачи ВСУ западных дальнобойных ракет

Песков: США по-прежнему увеличивают вовлеченность в конфликт на Украине

Передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) западных дальнобойных ракет и иных вооружений означает, что США по-прежнему увеличивают вовлеченность в украинский конфликт. Об этом высказался пресс-секретарь президента России и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Эти ракеты — серьезное оружие. Американцы продолжают повышать свою прямую вовлеченность в этот конфликт. Но, разумеется, каждый раз наши военные повышают свои навыки и технические возможности по противодействию этим ракетам», — подметил Песков.

Ранее экс-спецпомощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Дэн Райс сообщал, что на этой неделе США могут объявить о решении предоставить республике ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. При этом он допустил, что ATACMS могут появиться на поле боя уже на следующей неделе.