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23:42, 26 сентября 2023Мир

В азиатской стране выявили случай передачи оспы обезьян от человека человеку

Во Вьетнаме впервые выявили случай передачи оспы обезьян от человека человеку
СюжетВспышка оспы обезьян:

Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

Во Вьетнаме выявили первый случай передачи оспы обезьян от человека человеку. Об этом сообщает местный новостной портал VNExpress.

Как указали журналисты, 22-летняя девушка заразилась оспой обезьян от своего сожителя. Сейчас она находится на карантине в инфекционном отделении одной из местных больниц.

В доме, где проживает девушка, и на прилежащей территории Центр по контролю заболеваний провинции провел дезинфекцию. Власти страны начали эпидемиологическое расследование с целью предотвратить распространение заболевания. В частности, устанавливается круг лиц, общавшихся с пациенткой в последнее время.

Уточняется, что сожителя инфицированной девушки нашли в соседней провинции Донгнай. Мужчина также находится на карантине в одной из больниц города Хошимина.

Официально мужчина считается третьим человеком, заразившимся оспой обезьян во Вьетнаме. Его подруга — четвертой. В настоящее время азиатская страна не имеет вакцины или спецсредств для борьбы с данной болезнью.

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Как напомнили журналисты, первый случай заражения в стране обнаружен в октябре 2022 года. Тогда оба пациента заразились за рубежом и прибыли в страну уже больными.

В июне этого года два случая заражения оспой обезьян были выявлены в городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун. Отмечалось, что оба зараженных были изолированы. Заболевшими оказались мужчины в возрасте 43 и 29 лет.

Первое заражение оспой обезьян было выявлено 7 мая 2022 года британца, который вернулся из Нигерии. После этого были зафиксированы заражения в США, Швеции, Испании, Израиле, Бельгии, ОАЭ.

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