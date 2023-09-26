В азиатской стране выявили случай передачи оспы обезьян от человека человеку

Во Вьетнаме впервые выявили случай передачи оспы обезьян от человека человеку

Во Вьетнаме выявили первый случай передачи оспы обезьян от человека человеку. Об этом сообщает местный новостной портал VNExpress.

Как указали журналисты, 22-летняя девушка заразилась оспой обезьян от своего сожителя. Сейчас она находится на карантине в инфекционном отделении одной из местных больниц.

В доме, где проживает девушка, и на прилежащей территории Центр по контролю заболеваний провинции провел дезинфекцию. Власти страны начали эпидемиологическое расследование с целью предотвратить распространение заболевания. В частности, устанавливается круг лиц, общавшихся с пациенткой в последнее время.

Уточняется, что сожителя инфицированной девушки нашли в соседней провинции Донгнай. Мужчина также находится на карантине в одной из больниц города Хошимина.

Официально мужчина считается третьим человеком, заразившимся оспой обезьян во Вьетнаме. Его подруга — четвертой. В настоящее время азиатская страна не имеет вакцины или спецсредств для борьбы с данной болезнью.

Как напомнили журналисты, первый случай заражения в стране обнаружен в октябре 2022 года. Тогда оба пациента заразились за рубежом и прибыли в страну уже больными.

В июне этого года два случая заражения оспой обезьян были выявлены в городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун. Отмечалось, что оба зараженных были изолированы. Заболевшими оказались мужчины в возрасте 43 и 29 лет.

Первое заражение оспой обезьян было выявлено 7 мая 2022 года британца, который вернулся из Нигерии. После этого были зафиксированы заражения в США, Швеции, Испании, Израиле, Бельгии, ОАЭ.