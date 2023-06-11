В Китае выявили два случая заражения оспой обезьян

В китайском Гуанчжоу выявили два случая заражения оспой обезьян

Два случая заражения оспой обезьян выявлены в городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на провинциальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что оба зараженных изолированы. Заболевшими оказались мужчины в возрасте 43 и 29 лет. В настоящее время они проходят необходимое лечение в специализированной больнице.

Первое заражение оспой обезьян было выявлено 7 мая 2022 года британца, который вернулся из Нигерии. После этого были зафиксированы заражения в США, Швеции, Испании, Израиле, Бельгии, ОАЭ, Финляндии, Португалии, Польше и ряде других стран.

Оспа обезьян — это вирусное заболевание, которое сопровождается характерными высыпаниями на теле. Ею можно заразиться через прямой контакт и воздушно-капельным путем. Предполагается, что первые случаи заражения произошли во время гомосексуальных контактов, однако в настоящее время специалистам достоверно неизвестно о новых подобных данных.