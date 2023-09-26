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21:51, 26 сентября 2023Мир

В США захотели наладить совместный с Украиной выпуск военной техники

Пентагон: США наладят совместный с Украиной выпуск военной техники

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Global Look Press

США планируют наладить совместное с Украиной производство некоторых видов военной техники на ее территории. Об этом рассказал замминистра обороны Штатов по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант.

«Мы наладим совместное производство с австралийцами. То же самое с Европой. И мы даже наладим совместное производство с украинцами», — подчеркнул он во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

При этом Билл Лаплант не привел никаких подробностей, касающихся данных планов. Он отметил, что Штаты «предвидят совместное производство с рядом зарубежных союзников и партнеров США».

Ранее представитель американского оборонного ведомства Крис Шервуд заявил, что Пентагон продолжит оказывать помощь Киеву, даже если Конгресс США не примет решения по финансированию до конца сентября.

Он уточнил, что по мере приближения крайнего срока, назначенного на 30 сентября, лидеры Конгресса продемонстрировали незначительный прогресс в продвижении законопроекта о временном финансировании.

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    Марина Совина
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