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09:42, 22 сентября 2023Мир

Пентагон продолжит помогать Киеву в случае отсутствия решения по финансированию

Пентагон продолжит помощь ВСУ, если Конгресс не примет решения по финансированию

Фото: Reuters

Пентагон продолжит оказывать помощь Киеву, даже если Конгресс США не примет решения по финансированию до конца сентября. В дальнейшем содействии Вооруженным силам Украины (ВСУ) заверил представитель американского оборонного ведомства Крис Шервуд в интервью Politico.

Отмечается, что по мере приближения крайнего срока, назначенного на 30 сентября, лидеры Конгресса продемонстрировали незначительный прогресс в продвижении законопроекта о временном финансировании.

Шервуд подчеркнул, что в случае отсутствия соглашения законодателей министерство обороны США решило продолжить деятельность по поддержке Украины. По его словам, этот шаг означает, что деятельность американских военных, связанная с конфликтом, в том числе с обучением украинских военных, а также поставками оружия Киеву, будет продолжаться.

Ранее президент США Джо Байден утвердил новый пакет вооружений для Украины, в который войдет в том числе вторая батарея систем противовоздушной обороны (ПВО) Hawk, артиллерия и снаряды. Кроме того, сообщил он, первые танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе.

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    Семен Александров
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