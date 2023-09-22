Пентагон продолжит помогать Киеву в случае отсутствия решения по финансированию

Пентагон продолжит помощь ВСУ, если Конгресс не примет решения по финансированию

Пентагон продолжит оказывать помощь Киеву, даже если Конгресс США не примет решения по финансированию до конца сентября. В дальнейшем содействии Вооруженным силам Украины (ВСУ) заверил представитель американского оборонного ведомства Крис Шервуд в интервью Politico.

Отмечается, что по мере приближения крайнего срока, назначенного на 30 сентября, лидеры Конгресса продемонстрировали незначительный прогресс в продвижении законопроекта о временном финансировании.

Шервуд подчеркнул, что в случае отсутствия соглашения законодателей министерство обороны США решило продолжить деятельность по поддержке Украины. По его словам, этот шаг означает, что деятельность американских военных, связанная с конфликтом, в том числе с обучением украинских военных, а также поставками оружия Киеву, будет продолжаться.

Ранее президент США Джо Байден утвердил новый пакет вооружений для Украины, в который войдет в том числе вторая батарея систем противовоздушной обороны (ПВО) Hawk, артиллерия и снаряды. Кроме того, сообщил он, первые танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе.