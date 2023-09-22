«Именно то, что нужно». Чего ожидала и что получила Украина в новом пакете помощи США?

Байден утвердил новый пакет вооружений США для Украины с системами ПВО Hawk

Президент США Джо Байден утвердил новый пакет вооружений для Украины, в который войдет в том числе вторая батарея систем противовоздушной обороны (ПВО) Hawk, артиллерия и снаряды. Об этом глава государства сообщил по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

Сегодня я одобряю новый транш американской оборонной помощи Украине, он включает еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения Джо Байден президент США

Американский лидер отметил, что системы, аналогичные Hawk, будут поставляться Киеву ежемесячно в течение зимы. В новый пакет также войдут пусковые установки и системы перехвата.

Кроме того Байден сообщил, что первые танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Всего Соединенные Штаты обещали передать Киеву 31 единицу этих бронемашин.

Что касается дальнобойных ракет ATACMS, которые украинская сторона неоднократно просила у США, о них в очередном пакете вооружений объявлено не было, хотя Владимир Зеленский 20 сентября выразил уверенность в их скором получении.

21 сентября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что оперативно-тактические ракеты ATACMS со стороны США отправлены не будут. При этом он сказал, что такая возможность продолжает рассматриваться.

Дальнобойные ракеты и самолеты F-16 являются основной просьбой президента Украины к Вашингтону, рассказал председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.

Реакция Зеленского на новый пакет вооружений от США

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утвержденный Байденом пакет вооружений и поблагодарил Соединенные Штаты за новые поставки.

Благодарен за новый оборонный пакет. Именно то, что нужно нашим воинам сейчас Владимир Зеленский президент Украины

Политик отметил, что на встрече с главой Белого дома обсуждалось системное усиление Украины и ее оборонных возможностей, достигнута важная договоренность о совместной работе для производства оружия и оборонных систем, а также о подготовке промышленной базы для производства оружия и ПВО.

При этом Зеленский не упомянул тактические ракеты ATACMS, о поставках которых Киев просил Вашингтон.

Стоимость нового пакета вооружений и его содержание

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что пакет военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов включает дополнительные боеприпасы для ПВО, кассетные снаряды, артиллерийские вооружения и противотанковые средства.

Как уточнил Пентагон, Киев получит боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы ПВО Avenger и пулеметы для борьбы с беспилотниками.

Кроме того, Украине будут переданы ракеты AIM-9M, которые можно использовать в комплексах типа NASAMS, противотанковые ракетные комплексы TOW, Javelin и AT-4.

США поставят свыше трех миллионов патронов для стрелкового оружия, 59 легких тактических автомобилей, запчасти и техническое обслуживание.

На Западе заговорили о сокращении военной поддержки Украины

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Запад сокращает военную помощь Украине, коалиция по поддержке Киева разрушится сама, а России останется только ждать этого.

Ни ATACMS из США, ни Taurus из Германии, ни танков из Польши... Путину остается просто сидеть сложа руки и ждать, пока вся коалиция рухнет Юлиан Репке немецкий журналист

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перестала поставлять вооружение украинской армии. По его словам, в настоящее время Польша вооружается современным оружием и сама нуждается в нем.

Телеканал CNN сообщил, что республиканцы в Конгрессе США планируют сократить расходы на помощь Украине. Подобное решение позволит склонить на свою сторону сторонников жесткой линии в вопросе финансовой поддержки Киева и выйти из сложившегося тупика в Палате представителей.

До этого в Конгрессе США высказались против военной помощи Украине. Уточнялось, что почти 30 конгрессменов заявили Белому дому об отклонении запроса на помощь Украине в размере 24 миллиардов долларов.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок рассказала, что правительство Украины надеется получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus, однако Берлин пока не принял окончательное решение по данному вопросу.

При этом президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским заверил его в решительности американцев в вопросе обеспечения сохранения международной поддержки Украины.

Посольство России обвинило США в поставках самых опасных вооружений

Посольство России в Вашингтоне также прокомментировало очередной пакет помощи США Украине. Там отметили, что постоянная накачка Киева оружием и деньгами не вызывает удивления, и назвали решение Байдена «утешительным подарком» Зеленскому.

Здесь готовы поставлять украинцам все что угодно, любую, самую опасную продукцию военного назначения. Лишь бы дать возможность хоть как-то поддержать на плаву провалившееся «контрнаступление» Посольство России в США

Дипмиссия призвала Соединенные Штаты осознать бесперспективность передачи вооружений Украине, которые приведут лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

