Россия обвинила США в готовности передать Киеву самые опасные вооружения

Посольство РФ: США готовы передать Киеву самое опасное оружие ради наступления

Посольство России в Вашингтоне в Telegram-канале обвинило США в готовности передать Киеву самые опасные вооружения ради того, чтобы «поддержать на плаву провалившееся контрнаступление».

Таким образом дипмиссия прокомментировала очередной пакет американской помощи Украине. Там отметили, что решение администрации Соединенных Штатов уже не вызывает удивления, и назвали новые военные поставки «утешительным подарком».

«Здесь готовы поставлять украинцам все что угодно, любую, самую опасную продукцию военного назначения. Лишь бы дать возможность хоть как-то поддержать на плаву провалившееся контрнаступление», — заявили в посольстве.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, что утвердил новый пакет военной помощи Украине, он включает еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения. Киев также получит второй зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Hawk.