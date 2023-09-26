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21:48, 26 сентября 2023Забота о себе

Мужчины и женщины вспомнили о самых странных секс-просьбах партнеров

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Пользователи форума Reddit вспомнили о секс-просьбах своих партнеров, которые показались им самыми странными. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Немало лайков собрал комментарий молодого человека, вспомнившего, как одна из партнерш попросила его о нетривиальной стимуляции сосками.

Одна девушка хотела, чтобы я терся сосками прямо о ее глазные яблоки. Я так и не понял этого

essenceofjoyпользователь Reddit

Другой мужчина вспомнил о партнерше, которая просила говорить с ней в постели с преувеличенным немецким акцентом.

Оказывается, ей нравился полковник Клинк из сериала «Герои Хогана», который она смотрела с отцом, и в ней говорил комплекс Электры. Годы спустя, уже с другими партнершами, меня так и подмывает заговорить с акцентом в процессе

Kozeyekan_пользователь Reddit
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Southern-Ad-2302пользовательница Reddit

Ранее пользователи форума Reddit, прибегавшие к использованию якобы увеличивающих пенис пищевых биодобавок, поделились своим опытом. Около 12 тысяч лайков собрало сообщение от мужчины, который работал в секс-шопе и знает, что применение подобных добавок может грозить диареей.

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    Александра Лисица
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