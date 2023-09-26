Мужчины и женщины вспомнили о самых странных секс-просьбах партнеров

Пользователи форума Reddit вспомнили о секс-просьбах своих партнеров, которые показались им самыми странными. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit.

Немало лайков собрал комментарий молодого человека, вспомнившего, как одна из партнерш попросила его о нетривиальной стимуляции сосками.

Одна девушка хотела, чтобы я терся сосками прямо о ее глазные яблоки. Я так и не понял этого essenceofjoy пользователь Reddit

Другой мужчина вспомнил о партнерше, которая просила говорить с ней в постели с преувеличенным немецким акцентом.

Оказывается, ей нравился полковник Клинк из сериала «Герои Хогана», который она смотрела с отцом, и в ней говорил комплекс Электры. Годы спустя, уже с другими партнершами, меня так и подмывает заговорить с акцентом в процессе Kozeyekan_ пользователь Reddit

Одна женщина рассказала о мужчине, который хотел посасывать ее пальцы ног — и только.

Это неплохо, но на этом взаимодействие и заканчивалось. Он достигал разрядки только от этого процесса, мы никогда друг друга не трогали. Я думала, что проникновение тоже будет, но нет Southern-Ad-2302 пользовательница Reddit

Ранее пользователи форума Reddit, прибегавшие к использованию якобы увеличивающих пенис пищевых биодобавок, поделились своим опытом. Около 12 тысяч лайков собрало сообщение от мужчины, который работал в секс-шопе и знает, что применение подобных добавок может грозить диареей.