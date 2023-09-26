В России захотели сократить список не платящих налог на сверхприбыль компаний

«Известия»: нефтяные компании лишат права не платить налог на сверхприбыль

В России захотели сократить список компаний,освобожденных от уплаты разового налога на сверхприбыль. Об этом со ссылкой на текст законопроекта сообщает газета «Известия».

Документ на рассмотрение в Госдуму внесла группа депутатов во главе с первым зампредом комитета по энергетике. Они предлагают обязать нефтегазовые компании совершить разовый взнос в бюджет. По мнению авторов, наличие льгот по неуплате налога наравне с малым и средним бизнесом — несправедливо. Согласно тексту документа, лишиться этого права могут организации, которые вели добычу углеводородного сырья, угля и перерабатывали нефтяное сырье в течение 2022 года., а также производили сжиженный природный газ (СПГ).

«Если у этих компаний существенно возросла налоговая нагрузка и нет сверхприбыли, то они под действие сбора и не попадут. При этом законопроект позволит мобилизовать дополнительные доходы в бюджет сверх предполагаемых, в том числе уже в 2023 году», — пояснил первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских.

По словам лидера фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергея Миронова, уплата сбора на сверхдоходы не изменит финансовое положение нефтегазовых компаний, которые являются одними «из самых богатых организаций в стране». При этом за счет дополнительных средств можно было решить насущные социальные проблемы. Сбор налога на сверхприбыль с отрасли принес бы бюджету более 200 миллиардов рублей, отмечают авторы законопроекта.

Однако ряд экспертов считает, что увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор «бессмысленно». По словам зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрия Гусева, ТЭК уже обложен налогами максимально, поэтому у отрасли нет сверхналогов.

«Другим отраслям России не дается таких сложных условий — те же сельхозпроизводители не обременены задачами по переработке зерна, а экспортируют сырой продукт. Поэтому в данном случае предложение новых фискальных мер приведет только к ухудшению положения в ТЭКе и потенциальным проблемам с топливом в будущем», — отметил он.

Президент России Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax), в августе 2023 года. Он затронет крупные компании, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила миллиард рублей. По оценкам экспертов, налог принесет бюджету дополнительный доход примерно в 300 миллиардов рублей, который планируется направить на финансирование социальной сферы.

Ставка налога составит 10 процентов от суммы превышения прибыли в этот период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года, но для компаний, кто совершит взнос с 1 октября по 30 ноября 2023 года, предусмотрена скидка.

Компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщиков единого сельхозналога, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля, для которых в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу, пообещали освободить от уплаты взноса.