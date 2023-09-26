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07:43, 26 сентября 2023Экономика

В России захотели сократить список не платящих налог на сверхприбыль компаний

«Известия»: нефтяные компании лишат права не платить налог на сверхприбыль

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В России захотели сократить список компаний,освобожденных от уплаты разового налога на сверхприбыль. Об этом со ссылкой на текст законопроекта сообщает газета «Известия».

Документ на рассмотрение в Госдуму внесла группа депутатов во главе с первым зампредом комитета по энергетике. Они предлагают обязать нефтегазовые компании совершить разовый взнос в бюджет. По мнению авторов, наличие льгот по неуплате налога наравне с малым и средним бизнесом — несправедливо. Согласно тексту документа, лишиться этого права могут организации, которые вели добычу углеводородного сырья, угля и перерабатывали нефтяное сырье в течение 2022 года., а также производили сжиженный природный газ (СПГ).

«Если у этих компаний существенно возросла налоговая нагрузка и нет сверхприбыли, то они под действие сбора и не попадут. При этом законопроект позволит мобилизовать дополнительные доходы в бюджет сверх предполагаемых, в том числе уже в 2023 году», — пояснил первый зампред комитета по энергетике Игорь Ананских.

По словам лидера фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергея Миронова, уплата сбора на сверхдоходы не изменит финансовое положение нефтегазовых компаний, которые являются одними «из самых богатых организаций в стране». При этом за счет дополнительных средств можно было решить насущные социальные проблемы. Сбор налога на сверхприбыль с отрасли принес бы бюджету более 200 миллиардов рублей, отмечают авторы законопроекта.

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Однако ряд экспертов считает, что увеличение налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор «бессмысленно». По словам зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрия Гусева, ТЭК уже обложен налогами максимально, поэтому у отрасли нет сверхналогов.

«Другим отраслям России не дается таких сложных условий — те же сельхозпроизводители не обременены задачами по переработке зерна, а экспортируют сырой продукт. Поэтому в данном случае предложение новых фискальных мер приведет только к ухудшению положения в ТЭКе и потенциальным проблемам с топливом в будущем», — отметил он.

Президент России Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax), в августе 2023 года. Он затронет крупные компании, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила миллиард рублей. По оценкам экспертов, налог принесет бюджету дополнительный доход примерно в 300 миллиардов рублей, который планируется направить на финансирование социальной сферы.

Ставка налога составит 10 процентов от суммы превышения прибыли в этот период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года, но для компаний, кто совершит взнос с 1 октября по 30 ноября 2023 года, предусмотрена скидка.

Компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщиков единого сельхозналога, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля, для которых в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу, пообещали освободить от уплаты взноса.

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    Вячеслав Агапов
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