Президент России Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль прошлых лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль прошлых лет, так называемом windfall tax. В целях увеличения доходов федерального бюджета его должны выплатить крупные компании, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила миллиард рублей, сообщает РИА Новости.

Закон освобождает от уплаты налога на сверхприбыль компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщиков единого сельхозналога, а также компании нефтегазового сектора и добычи угля, для которых в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу. Ожидается, что сам налог принесет бюджету дополнительный доход примерно в 300 миллиардов рублей, который планируется направить на финансирование социальной сферы.

Ставка налога составит 10 процентов от суммы превышения прибыли в этот период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Выплата должна быть произведена не позднее 28 января 2024 года, ее сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Как ранее рассказал на заседании Госдумы замглавы Минфина Алексей Сазанов, 20 процентов плательщиков придется на добытчиков твердых полезных ископаемых, 19 процентов — на производителей удобрений. В пятерку также войдут металлурги (13 процентов), торговля (12 процентов) и банки (9 процентов).