Раскрыты преимущества секса в позе наездницы

Сексологи Аврил Луиза Кларк и Джорджия Грейс раскрыли основные преимущества секса в позе наездницы и объяснили, почему многие женщины стесняются быть сверху во время полового контакта. Их слова приводит издание Fashion Journal.

Любые сексуальные позиции, в которых партнерша находится сверху, хороши тем, что в них удобнее всего стимулировать клитор, считает Кларк. Особенно этот вариант подходит женщинам, которым сложно достичь оргазма во время полового контакта с проникновением. Если партнер находится снизу, его руки, как правило, свободны, и он может воздействовать на клитор пальцами или при помощи игрушек для взрослых, пояснила специалистка.

При этом, по словам Грейс, многие женщины стесняются заниматься сексом в позе наездницы и ее вариациях. Причина этому — неприятие образа собственного тела из-за стыда, недостатка полового воспитания и навязанных представлений о том, как должно выглядеть сексуальное тело. Сексолог также отметила, что неуверенность женщины в себе сказывается и на том, как ее тело реагирует на ласки во время половой близости.

Ранее психолог Барбара Сантини и секс-коуч Татьяна Дьяченко назвали простую в исполнении позу в сексе для умопомрачительного оргазма. По их мнению, лучше всего для этого подходит позиция «лежачий полицейский».