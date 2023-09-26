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01:10, 26 сентября 2023Россия

Собчак рассказала о звонке Кадырова

Кадыров похвалил сына за избиение арестованного за сожжение Корана Журавеля

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров позвонил телеведущей и журналистке Ксении Собчак. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По ее словам, разговор проходил в режиме видеосвязи и длился около 40 минут. Среди прочего, в ходе беседы Кадыров похвалил своего сына Адама за избиение Никиты Журавеля, арестованного за сожжение Корана.

«Он молодец, он повел себя как настоящий мужчина», — сказал глава Чечни, добавив, что не собирается наказывать своего сына за этот поступок. При этом он заверил, что «если суд решит, что Адам виновен, значит он понесет наказание по всей строгости закона».

О жалобе Журавеля на избиение сыном Кадырова 16 августа рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Омбудсмен отметила, что она обратилась к своему коллеге из Чечни Мансуру Солтаеву с просьбой провести проверку по данной жалобе, а также обратить внимание на медицинское освидетельствование побоев и показания свидетелей.

Видеоролик с сожжением Корана 19-летним Журавелем у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде распространился в соцсетях вечером 19 мая.

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