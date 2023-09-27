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12:37, 27 сентября 2023Бывший СССР

В Литве назвали уровень расходов на оборону с начала конфликта на Украине

Литва с начала конфликта на Украине увеличила расходы на оборону в 20 раз

Фото: Janis Laizans / Reuters

Литва с начала конфликта на Украине увеличила расходы на оборону и развитие военной инфраструктуры в 20 раз. Такую цифру назвал глава Минобороны балтийской республики Арвидас Анушаускас, передает ТАСС.

«В течение двух лет благодаря росту выделяемых ассигнований мы увеличили расходы на проекты развития военной инфраструктуры в 20 раз», — заявил министр.

Анушаускас также отметил, что уровень затрат на вооружение и приобретение боеприпасов вырос в три раза.

Правительство республики выделило 130 миллионов евро на осуществление около 200 различных инфраструктурных проектов. К этой сумме прибавятся средства так называемого взноса солидарности, который власти потребовали внести коммерческие банки из их сверхприбыли. Эти деньги в размере 128 миллионов евро также направляются на инфраструктурные проекты.

Ранее Анушаускас заявил, что в Литве планируют создать дивизию, и для этого собираются закупать военную технику, в том числе танки. По его словам, в нынешних условиях стране надо укреплять обороноспособность. Для этого надо усиливать огневую поддержку, например танки.

«Но это, конечно, требует дополнительного финансирования. У нас есть первоначальные оценки, я не буду их сейчас раскрывать, мы представим их другим ведомствам, но в любом случае такие шаги предпринимаются», — сказал он.

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    Алевтина Запольская
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