Польша назвала занозой жалобу Украины в ВТО

Глава Минсельхоза Польши Телус намерен обсудить отзыв жалобы Украины в ВТО

Польша намерена обсудить с Украиной отзыв иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за решения Варшавы запретить ввоз украинского зерна на польскую территорию. Об этом на брифинге заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус, сообщает ТАСС.

Телус назвал жалобу Украины в ВТО занозой, которую нужно обсудить. По его словам, всем заинтересованным сторонам необходимо долгосрочное решение спора, поэтому он обсудит с министром экономики Украины Юлией Свириденко вопрос отзыва иска.

16 сентября правительство Польши продлило запрет на импорт зерна с Украины. Варшава мотивировала это решение защитой интересов местных фермеров.

В ответ на это Украина подала иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии, которые также ввели эмбарго на украинское зерно. В Киеве подчеркнули, что считают неприемлемым нарушением запрет трех отдельных стран-членов ЕС на ввоз зерна.