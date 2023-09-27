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11:12, 27 сентября 2023Мир

Польша назвала занозой жалобу Украины в ВТО

Глава Минсельхоза Польши Телус намерен обсудить отзыв жалобы Украины в ВТО
Роберт Телус

Роберт Телус. Фото: Marian Zubrzycki / Polska Agencja Prasowa / Globallookpress.com

Польша намерена обсудить с Украиной отзыв иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за решения Варшавы запретить ввоз украинского зерна на польскую территорию. Об этом на брифинге заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус, сообщает ТАСС.

Телус назвал жалобу Украины в ВТО занозой, которую нужно обсудить. По его словам, всем заинтересованным сторонам необходимо долгосрочное решение спора, поэтому он обсудит с министром экономики Украины Юлией Свириденко вопрос отзыва иска.

16 сентября правительство Польши продлило запрет на импорт зерна с Украины. Варшава мотивировала это решение защитой интересов местных фермеров.

В ответ на это Украина подала иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии, которые также ввели эмбарго на украинское зерно. В Киеве подчеркнули, что считают неприемлемым нарушением запрет трех отдельных стран-членов ЕС на ввоз зерна.

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    Дарья Балацкая
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