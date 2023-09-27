На Западе высказали опасения из-за атак Украины на Россию

RAND: Украина может устроить новые теракты и атаки внутри России

На Западе опасаются, что Украина может устроить теракты или нанести более активные удары внутри России. Об этом в своем новом докладе сообщают аналитики американского исследовательского центра RAND Corporation, близкого к Пентагону.

Разбирая варианты возможной преднамеренной эскалации конфликта, аналитики RAND пришли к выводу, что Украина может расширить свои удары внутри России. Однако в таком случае Киев рискует потерять поддержку НАТО, так как альянс не одобрит использование своего оружия для нанесения ударов внутри России из-за опасений применения тактического ядерного оружия Москвой.

Ранее аналитики RAND оценили три сценария эскалации между Россией и НАТО на Украине. Первый наименее вероятный вариант предполагает нанесение Москвой упредительного удара по потенциалу НАТО. Второй сценарий заключается в сбитии около Крыма американских пилотов на самолетах-разведчиках. Третий вариант развития событий самый опасный. Он подразумевает, что Россия неправильно интерпретирует действия НАТО и нанесет по альянсу «удар предотвращения».