Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:40, 27 сентября 2023Мир

В России указали на замалчивание Западом фактора энергодефицита

Представитель РФ при ОБСЕ Лукашевич: Запад скрывает фактор энергодефицита

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Запад скрывает фактор энергодефицита, обвиняя Россию в кризисах. Об этом заявил представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич в статье РИА Новости.

«Упуская из виду собственные просчеты в макроэкономической и энергетической политике, "коллективный Запад" голословно обвиняет Россию в провоцировании глобальных энергетического и продовольственного кризисов», — сказал он.

Главным фактором сложившегося энергодефицита и роста цен в Европе он назвал «противоправные односторонние ограничения Запада в отношении России», а также ускоренный отказ от поставок российских углеводородов.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    В ЛНР рассказали об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово

    В США раскрыли причину поломок западного оружия у ВСУ

    Стал известен срок запуска российского спутника с мышами

    В Москве тела двух человек нашли в припаркованном такси

    Россиянину из запрещенного движения «Граждане СССР» назначили лечение за призывы

    Женщине дали совет после негативной реакции друзей на ее развод

    Росавиация разослала рекомендации для пилотов после инцидента с самолетом А320

    Российская актриса станцевала в бикини на камеру

    В России указали на замалчивание Западом фактора энергодефицита

    Украинцы заставляли москвичку поджечь военкомат ради освобождения сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости