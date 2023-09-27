В России указали на замалчивание Западом фактора энергодефицита

Представитель РФ при ОБСЕ Лукашевич: Запад скрывает фактор энергодефицита

Запад скрывает фактор энергодефицита, обвиняя Россию в кризисах. Об этом заявил представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич в статье РИА Новости.

«Упуская из виду собственные просчеты в макроэкономической и энергетической политике, "коллективный Запад" голословно обвиняет Россию в провоцировании глобальных энергетического и продовольственного кризисов», — сказал он.

Главным фактором сложившегося энергодефицита и роста цен в Европе он назвал «противоправные односторонние ограничения Запада в отношении России», а также ускоренный отказ от поставок российских углеводородов.